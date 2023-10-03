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Кремлёв назвал унижением выступление на Олимпиаде без флага и гимна

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказал мнение, что выступление на Олимпиаде без флага и гимна своей страны является унижением.
Кремлёв назвал унижением выступление на Олимпиаде без флага и гимна
  • Gettyimages.ru

«Выступать без флага и гимна — это унижение. Нельзя унижаться. Функционерам надо набраться смелости и принять решение. Это как отказаться от матери», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что на Международном форуме спортсменов в Лозанне не будет представителей из России.

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