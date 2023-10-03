Кремлёв назвал унижением выступление на Олимпиаде без флага и гимна
- Gettyimages.ru
«Выступать без флага и гимна — это унижение. Нельзя унижаться. Функционерам надо набраться смелости и принять решение. Это как отказаться от матери», — цитирует Кремлёва ТАСС.
Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что на Международном форуме спортсменов в Лозанне не будет представителей из России.