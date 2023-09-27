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Мишустин: мы должны активнее развивать собственные национальные соревнования

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия в условиях санкций должны создавать новые совместные соревнования.

«Мы должны активнее развивать собственные национальные площадки, запускать форматы с такими объединениями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, организация сотрудничества БРИКС. В августе в Беларуси успешно прошли вторые Игры стран, надо дальше подумать, как участвовать вместе в аналогичного рода соревнованиях», — цитирует Мишустина ТАСС.

Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ прошёл в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. 

Игры стран СНГ прошли в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Азербайджан всегда был надёжным партнёром России.

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