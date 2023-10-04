В МОК сообщили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что организация не запрещала российским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакого дальнейшего решения принято не было», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС.

4 октября стало известно, что МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр.

Напомним, что Южная Корея примет четвёртые по счёту зимние юношеские Игры, которые состоятся в 2024 году. Они пройдут с 19 января по 2 февраля 2024 года в городе Канвондо.

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