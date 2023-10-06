Поддержавший Россию вице-президент УЕФА покинул пост главы шведского спорта
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской сборной России на турнирах.