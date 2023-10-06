Чен — об отставке Нильссона: это подчёркивает ангажированность УЕФА и ФИФА
«При взгляде на то, как поступают международные спортивные организации, создаётся впечатление, что они хотят выступить сразу со всех позиций. И делают это с одной целью — оправдать самих себя. Чтобы показать, что они не такие негодяи, как мы бы могли подумать. Пытаются внести капельку адекватности в происходящее своими предложениями и компромиссами.
Но всё это заканчивается ничем. Как в случае с УЕФА и ФИФА, которые предложили вернуть сборную России до 17 лет. И вроде бы решение принято, но теперь мы видим, что пошли отставки. Мол, мы пытались, но нам не разрешили. Это ещё раз подчёркивает всю ангажированность этих международных организаций», — сказала Чен RT.
Ранее Чен прокомментировала решение Олимпийского комитета России (ОКР) не принимать участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).