Чен — об отставке Нильссона: это подчёркивает ангажированность УЕФА и ФИФА

Спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на отставку главы Шведской национальной спортивной конфедерации Карла-Эрика Нильссона после того, как он проголосовал за возвращение российских футбольных сборных.

«При взгляде на то, как поступают международные спортивные организации, создаётся впечатление, что они хотят выступить сразу со всех позиций. И делают это с одной целью — оправдать самих себя. Чтобы показать, что они не такие негодяи, как мы бы могли подумать. Пытаются внести капельку адекватности в происходящее своими предложениями и компромиссами.

Но всё это заканчивается ничем. Как в случае с УЕФА и ФИФА, которые предложили вернуть сборную России до 17 лет. И вроде бы решение принято, но теперь мы видим, что пошли отставки. Мол, мы пытались, но нам не разрешили. Это ещё раз подчёркивает всю ангажированность этих международных организаций», — сказала Чен RT.

Ранее Чен прокомментировала решение Олимпийского комитета России (ОКР) не принимать участия в генассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).