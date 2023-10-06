Колосков обвинил вице-президента УЕФА в непрофессионализме

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Карл-Эрик Нильссон проявил абсолютный непрофессионализм в вопросе о допуске российских юниорских сборных.

«То, что он так поступил, говорит о слабости его духа и абсолютном непрофессионализме: если ты голосуешь за что-то, то ты должен быть убеждён, что это мнение, которое отражает позицию национальной ассоциации, которая тебя делегировала в исполком», — цитирует Колоскова ТАСС.

Бывший член исполкома УЕФА подчеркнул, что перед голосованием надо было посоветоваться, а не голосовать и потом извиняться.

«К сожалению, таких людей там немало: туда входят политики, профсоюзные деятели, просто активисты, а людей из футбола, вроде Збигнева Бонека, практически нет», — заключил Колосков.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Нильссон подвергся критике в Швеции за поддержку возвращения сборных России среди игроков до 17 лет на международные турниры под эгидой УЕФА. Позже швед из-за давления коллег и общественности извинился за своё решение и подал в отставку с поста президента Шведского союза спортивных организаций.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен подавить бойкоты стран, отказывающихся играть с юношеской сборной России на турнирах.