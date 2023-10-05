Левитин назвал разумным предложение УЕФА о допуске юношеских сборных России
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«Международные организации поступили разумно. Хорошо, что ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования», — приводит слова Левитина «Спорт-Экспресс».
По его мнению, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА понимают уровень российского футбола и считают нецелесообразным уход России в Азию.
«Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию», — сказал он.
26 сентября УЕФА допустил сборную России до 17 лет к соревнованиям под своей эгидой. После этого в десяти странах объявили о бойкоте матчей с российскими командами.
Ранее Украина призвала членов УЕФА присоединиться к бойкоту матчей с Россией.