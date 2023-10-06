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Булыкин: главу Шведской спортивной конфедерации уволили из-за русофобской кампании

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на отставку главы Шведской спортивной национальной конфедерации Карла-Эрика Нильссона за предложение допустить сборные России к международным соревнованиям.
Булыкин: главу Шведской спортивной конфедерации уволили из-за русофобской кампании
  • РИА Новости

«Неудивительно. Ведь сейчас идёт активная русофобская кампания. И во всём этом очень тяжело тем людям, которые выступают за развитие футбола, а не за политические нарративы в отношении России. Делается это показательно, чтобы остальным было понятно, что будет с тем, кто встанет на сторону россиян», — сказал Булыкин RT.

Также экс-футболист надеется увидеть сборные России на международных турнирах, несмотря на препятствия, создаваемые политиками.

«Очень хочу, чтобы всё-таки наши сборные играли с другими сборными, даже в нейтральном статусе. Я всегда выступаю на стороне спортсменов и считаю, что мы должны ехать и без флага. Наши хоккеисты уже выступали без символики, и всё прошло хорошо, все прекрасно понимали, из какой они страны. А если мы будем бойкотировать, то потеряем поколение футболистов, среди которых наверняка есть таланты. Если они нигде не будут играть, то это тяжело скажется на нашем футболе», — добавил Булыкин.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался об отставке Карла-Эрика Нильссона с поста главы Шведской национальной спортивной конфедерации за предложение допустить сборные России к международным соревнованиям.

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