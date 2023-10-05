Источник: УЕФА по требованию Украины убрала Мажича с назначения на матч «Шахтёра»
- РИА Новости
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Руководство Федерации футбола Украины (ФФУ) потребовало от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) произвести замену. В итоге 50-летнего серба заменил голландец Ян Уильям Вегриф, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Матч второго тура в Антверпене 4 октября завершился со счётом 3:2 в пользу команды с Украины.
Ранее сообщалось, что Мажич назначен инспектором на игру Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтёром».