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Источник: УЕФА по требованию Украины убрала Мажича с назначения на матч «Шахтёра»

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич был снят с работы инспектором на матче Лиги чемпионов УЕФА между «Антверпеном» и «Шахтёром» по просьбе Украины.
Источник: УЕФА по требованию Украины убрала Мажича с назначения на матч «Шахтёра»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Руководство Федерации футбола Украины (ФФУ) потребовало от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) произвести замену. В итоге 50-летнего серба заменил голландец Ян Уильям Вегриф, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Матч второго тура в Антверпене 4 октября завершился со счётом 3:2 в пользу команды с Украины.

Ранее сообщалось, что Мажич назначен инспектором на игру Лиги чемпионов между «Антверпеном» и «Шахтёром».

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