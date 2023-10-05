Источник: УЕФА по требованию Украины убрала Мажича с назначения на матч «Шахтёра»

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич был снят с работы инспектором на матче Лиги чемпионов УЕФА между «Антверпеном» и «Шахтёром» по просьбе Украины.

РИА Новости

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