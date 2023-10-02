Руководитель департамента судейства РФС Мажич назначен инспектором на матч «Шахтёра» в ЛЧ
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Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Игра между «Антверпеном» и «Шахтёром» состоится 4 октября.
Уточняется, что с 3 по 4 октября также пройдут матчи пятого тура групповой стадии Кубка России.
Мажич возглавил департамент судейства летом текущего года. Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год.
Ранее в РФС рассказали о планах снять сериал про Кубок России.