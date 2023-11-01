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В отношении экс-футболиста сборной Бугаева возбуждено дело о сбыте наркотиков

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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что на бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
В отношении экс-футболиста сборной Бугаева возбуждено дело о сбыте наркотиков
  • РИА Новости

«В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — приводит слова пресс‑службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС.

По информации Telegram-канала SHOT, 29 октября футболист был задержан с пакетиком неизвестного вещества. Позже установили, что у него было 0,5 кг мефедрона. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

Напомним, о том, что экс-игрок сборной России оказал сопротивление полиции, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края со ссылкой на признание самого бывшего спортсмена.

Ранее отец Бугаева заявил, что его сын «попал под раздачу» в деле о наркотиках.

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