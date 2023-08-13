«Ждём официальных комментариев от полиции и свидетелей»: спортсменка и тренер подрались в Челябинске из-за коньков

Во время сборов региональной команды по конькобежному спорту в Челябинске произошёл конфликт между 20-летней Юлией Епифановой из Екатеринбурга и её бывшим наставником 68-летним Александром Кардаковым. Тренер забрал у спортсменки коньки стоимостью 150 тыс. рублей, которые, по словам специалиста, принадлежат учебному заведению. Однако Епифанова попыталась их вернуть силой, произошла потасовка. В результате инцидента девушке наложили несколько швов на голову, а у тренера от перцового баллончика пострадала сетчатка глаза. Как отметил глава СКР Николай Гуляев, организация проводит внутреннее расследование.

Очень странная история произошла на днях в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске. Во время тренировки возник конфликт между 20-летней конькобежкой из Екатеринбурга Юлией Епифановой и её бывшим тренером Александром Кардаковым, которые приехали в город на сборы. Виной всему стали коньки стоимостью около 150 тыс. рублей.

Как рассказала сестра спортсменки Анна, всё случилось утром в субботу, 12 августа. Юлия стояла на арене и ждала выхода на лёд. Со спины к ней подошёл экс-наставник и выхватил коньки. Причём сделал это так резко, что порезал девушке руки. Она пошла за ним, чтобы забрать инвентарь, но Кардаков якобы повалил Епифанову на пол.

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«Он начал пинать и бить Юлю коньками по голове. Она встала и начала с ним драться, но её держали два тренера, тем самым дали Кардакову уйти с её коньками», — сообщила Анна изданию 74.ru

Причём, по словам сестры, тренер и до этого преследовал спортсменку, требуя вернуть инвентарь. Но в семье уверены, что Епифанова не обязана этого делать.

«Юля постоянно подвергалась буллингу со стороны Кардакова из-за лишнего веса, из-за того, что начала показывать плохие результаты. Тогда мы пришли к решению, что надо тренера менять, поскольку она хотела из-за него бросать спорт. Наставника сменили, и после этого он начал преследовать сестру. Требовал, чтобы она отдала ему коньки конькобежные, хотя он ей эти коньки не выдавал, — заявила Анна. — Коньки возвращаются только в том случае, если их выдали и спортсмен бросает спорт. Но Юля ботинки для коньков покупала за свой счёт в магазине, а лезвия ей выдал другой тренер. Так как спорт Юля не бросает, коньки она и не обязана возвращать, тем более что мы их выкупали».

Впрочем, у самого Александра Кардакова совсем другая версия развития событий. По словам специалиста, он оказался жертвой в данной ситуации.

«На тренировке я подошёл к ней и забрал коньки. Она на меня накинулась, брызнула в лицо баллончиком два раза, я на один глаз вообще ослеп. И как я мог её бить, если я вообще ничего не видел? Я только защищался. В одной руке у меня были коньки, в другой рюкзак. Она меня била кулаками, я просто держал руки перед собой. В травмпункте сказали, что повреждена сетчатка», — признался тренер.

В то же время Кардаков подтвердил, что конфликт с Епифановой из-за коньков длится уже два года. С тех пор, как спортсменка перешла из Училища олимпийского резерва №1 в спортивный комплекс «Юность».

«Она у меня тренировалась, потом бросила училище и перешла к другому тренеру, но коньки не отдаёт... У меня сейчас народу много, а с инвентарём плохо. Коньки у меня на учёте в училище стоят, за мной числятся. А она не является учащейся. За 40 лет моей тренерской работы такого ни разу не было. Мне уже 68 лет, а она здоровая, вес 90 кг», — признался тренер.

При этом воспитанники специалиста очень тепло отзываются о нём. Говорят, что это очень добрый человек, который просто не мог поднять руку на свою воспитанницу, пусть и бывшую.

После происшествия в ледовый дворец были вызваны полиция и скорая помощь. УМВД по Челябинску проводит проверку. Девушку забрали в больницу, где зашили рану на голове и сделали КТ. Врачи рекомендовали ей временно ограничить физические нагрузки.

В ледовом дворце оказались в шоке от произошедшего. По словам руководителя комплекса Дениса Лапотышкина, Кардакову после инцидента могут ограничить вход в «Уральскую молнию».

«Спортсмены не наши, они приехали к нам на сборы. Ситуация неприятная, мы противники подобных инцидентов и стараемся не допускать их на территории дворца. С тренером будет проведена беседа, в противном случае ограничим вход. Это неспортивное поведение! Ледовый дворец — это храм спорта, и здесь люди должны заниматься, а не выяснять отношения», — отметил Лапотышкин.

В Союзе конькобежцев России также оперативно отреагировали на случившееся. Глава организации Николай Гуляев заявил, что проводится внутреннее расследование.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Сейчас ждём официальных комментариев от полиции и свидетелей, не хотелось бы делать выводы, опираясь на прозвучавшие заявления. Единственное, могу сказать, что я не приветствую любые инциденты, особенно те, что связаны с физическим насилием», — приводит слова Гуляева ТАСС.