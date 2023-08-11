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Главная юниорская хоккейная лига Квебека запретила драки между игроками

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Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL) объявила о вступлении в силу новых правил безопасности.
Главная юниорская хоккейная лига Квебека запретила драки между игроками
  • Gettyimages.ru
  • © Jupiterimages

Как сообщается на сайте QMJHL, согласно новым правилам, хоккеистам запрещается драться, начиная с сезона-2023/24.

За драку игроков будут удалять до конца матча. При этом зачинщик потасовки получит автоматическую дисквалификацию на одну игру. Хоккеист, объявленный агрессором во время драки, будет автоматически дисквалифицирован минимум на две встречи.

В марте комиссар QMJHL Марио Чеккини заявил о необходимости изменения культуры в хоккее. По его мнению, таким образом организация заботится о здоровье хоккеистов.

Ранее сообщалось, что игроки «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз» устроили массовую разборку после сирены в матче финала Кубка Стэнли.

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