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В Челябинске бывший тренер избил 20-летнюю конькобежку прямо во время соревнований

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20-летняя конькобежка Юлия Епифанова сообщила об избиении бывшим тренером на стадионе «Уральская молния», который находится в Челябинске.
В Челябинске бывший тренер избил 20-летнюю конькобежку прямо во время соревнований
  • Gettyimages.ru

«Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку. Сейчас сюда едет полиция и скорая помощь», — заявила Юлия e1.ru.

Сестра спортсменки сообщила, что девушка терпела постоянные издевательства от бывшего тренера из-за своего веса. Она также заявила, что наставник требовал вернуть коньки за 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку.

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