ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение включить российских арбитров в списки судей и стартёров по конькобежному спорту и шорт-треку в сезоне-2023/24.

Как сообщается на сайте организации, специалистов рекомендовали члены ISU.

Уточняется, что окончательные списки на сезон будут утверждены организацией 1 августа 2023 года.

28 июня ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при.

Напомним, что организация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Коган сообщил, что российские фигуристы ещё могут выступить на Гран-при в сезоне-2023/24.