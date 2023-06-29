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ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение включить российских арбитров в списки судей и стартёров по конькобежному спорту и шорт-треку в сезоне-2023/24.
ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

Как сообщается на сайте организации, специалистов рекомендовали члены ISU. 

Уточняется, что окончательные списки на сезон будут утверждены организацией 1 августа 2023 года. 

28 июня ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при.

Напомним, что организация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Коган сообщил, что российские фигуристы ещё могут выступить на Гран-при в сезоне-2023/24.

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