ISU включил россиян в списки судей соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку
- Gettyimages.ru
- © shironosov
Как сообщается на сайте организации, специалистов рекомендовали члены ISU.
Уточняется, что окончательные списки на сезон будут утверждены организацией 1 августа 2023 года.
28 июня ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при.
Напомним, что организация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Коган сообщил, что российские фигуристы ещё могут выступить на Гран-при в сезоне-2023/24.