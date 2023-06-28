ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

«Совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и её влиянием на деятельность организации, а также решения и их реализацию в рамках олимпийского движения. Тем временем предыдущее решение остаётся в силе», — говорится в заявлении.

12 июня ISU объявил, что ЧЕ-2024 пройдёт в литовском Каунасе. Турнир состоится с 8 по 14 января.

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на объявление нового места проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.