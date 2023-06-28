Коган сообщил, что российские фигуристы ещё могут выступить на Гран-при в сезоне-2023/24

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган высказался о возможном выступлении российских фигуристов на Гран-при в сезоне-2023/24.

«В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в «челленджерах» и набрать рейтинговые очки. Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах Гран-при», — приводит слова Когана РИА Новости.

28 июня ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при.

12 июня ISU объявил, что ЧЕ-2024 пройдёт в литовском Каунасе. Турнир состоится с 8 по 14 января.

Напомним, что организация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, как заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на объявление нового места проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.