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Фанаты кутаисского «Торпедо» и боснийского «Сараево» подрались на матче Лиги конференций

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Фанаты кутаисского «Торпедо» и боснийского «Сараево» устроили массовую драку и беспорядки до и во время матча первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Фанаты грузинской команды атаковали прибывших на выезд боснийцев из группировки «Злая орда» на улицах города перед игрой, сообщает Telegraf.rs.

Отмечается, что противники сошлись в количестве 50 на 50 человек, но драка была пресечена полицией. Беспорядки также вспыхнули на стадионе.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт в Сараево (Босния и Герцеговина) 20 июля. 

Ранее фанат сборной Мексики ударил другого болельщика ножом во время матча третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с командой Катара.

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