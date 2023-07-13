Фанаты кутаисского «Торпедо» и боснийского «Сараево» подрались на матче Лиги конференций
Фанаты грузинской команды атаковали прибывших на выезд боснийцев из группировки «Злая орда» на улицах города перед игрой, сообщает Telegraf.rs.
Отмечается, что противники сошлись в количестве 50 на 50 человек, но драка была пресечена полицией. Беспорядки также вспыхнули на стадионе.
Встреча между командами завершилась со счётом 2:2. Ответный матч пройдёт в Сараево (Босния и Герцеговина) 20 июля.
Ранее фанат сборной Мексики ударил другого болельщика ножом во время матча третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с командой Катара.