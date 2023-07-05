Фанат ударил другого болельщика ножом во время матча Золотого кубка КОНКАКАФ

Фанат сборной Мексики ударил другого болельщика ножом во время матча третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с командой Катара.

Встреча проходила 2 июля в Санта-Кларе (штат Калифорния, США) и завершилась со счётом 1:0 в пользу катарской команды.

Как сообщает Marca, во время игры на одной из трибун произошла потасовка с участием как минимум десяти человек. Один из болельщиков в футболке мексиканской сборной в драке нанёс удар ножом другому болельщику национальной команды.

Полиция сообщила, что пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.

Федерация футбола Мексики осудила акты насилия во время матча с командой Катара и сообщила, что готова сотрудничать и объединять усилия с КОНКАКАФ и местными властями, чтобы предотвратить повторение этих нарушений.

Ранее сообщалось, что болельщики «Коринтианса» избили полузащитника команды Луана у отеля в Бразилии.