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Фанат ударил другого болельщика ножом во время матча Золотого кубка КОНКАКАФ

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Фанат сборной Мексики ударил другого болельщика ножом во время матча третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с командой Катара.
Фанат ударил другого болельщика ножом во время матча Золотого кубка КОНКАКАФ
  • Gettyimages.ru
  • © Thearon W. Henderson

Встреча проходила 2 июля в Санта-Кларе (штат Калифорния, США) и завершилась со счётом 1:0 в пользу катарской команды.

Как сообщает Marca, во время игры на одной из трибун произошла потасовка с участием как минимум десяти человек. Один из болельщиков в футболке мексиканской сборной в драке нанёс удар ножом другому болельщику национальной команды.

Полиция сообщила, что пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.

Федерация футбола Мексики осудила акты насилия во время матча с командой Катара и сообщила, что готова сотрудничать и объединять усилия с КОНКАКАФ и местными властями, чтобы предотвратить повторение этих нарушений.

Ранее сообщалось, что болельщики «Коринтианса» избили полузащитника команды Луана у отеля в Бразилии.

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