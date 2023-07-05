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Болельщики избили футболиста «Коринтианс» Луана в Бразилии

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Болельщики «Коринтианс» избили полузащитника команды Луана у отеля в Бразилии.
Болельщики избили футболиста «Коринтианс» Луана в Бразилии
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Schincariol

Как сообщает Globo, инцидент произошёл рано утром 4 июля. По информации издания, в нападении участвовали минимум семь человек, они призывали 30-летнего бразильца покинуть клуб.

Отмечается, что полузащитник получил травмы в области рёбер. Полиция и «Коринтианс» начали расследование.

«Очередной отвратительный случай насилия. «Коринтианс» сожалеет, что в бразильском футболе происходят подобные эпизоды. Ничто не оправдывает трусливую агрессию в отношении спортсмена», — говорится в сообщении бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала девять фанатов после драки перед финалом Лиги Европы в Будапеште.

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