Болельщики избили футболиста «Коринтианс» Луана в Бразилии

Болельщики «Коринтианс» избили полузащитника команды Луана у отеля в Бразилии.

Как сообщает Globo, инцидент произошёл рано утром 4 июля. По информации издания, в нападении участвовали минимум семь человек, они призывали 30-летнего бразильца покинуть клуб.

Отмечается, что полузащитник получил травмы в области рёбер. Полиция и «Коринтианс» начали расследование.

«Очередной отвратительный случай насилия. «Коринтианс» сожалеет, что в бразильском футболе происходят подобные эпизоды. Ничто не оправдывает трусливую агрессию в отношении спортсмена», — говорится в сообщении бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала девять фанатов после драки перед финалом Лиги Европы в Будапеште.