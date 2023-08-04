Швед полностью восстановился от полученных в результате нападения травм

Четырёхкратный чемпион России по баскетболу в составе московского ЦСКА Алексей Швед сообщил, что после избиения полностью восстановился от травм.

«Ограничений нет, меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме», — цитирует Шведа «Спорт-Экспресс».

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее ПБК ЦСКА объявил об уходе Шведа.





