«Не платит, а живёт в роскоши»: дочь экс-футболиста Это'О требует отправить его в тюрьму из-за алиментов

Дочь экс-нападающего «Барселоны», «Челси» и «Анжи» Самуэля Это'О требует осудить отца на год тюрьмы за уклонение от уплаты алиментов. По словам юристов, бывший спортсмен задолжал Эрике До Росарио Ньевес около €90 тыс. Если суд признает его вину, президенту Федерации футбола Камеруна грозит реальный срок, так как он уже отбывает условное наказание за уход от налогов.

Прославленный в прошлом футболист «Барселоны» и сборной Камеруна Самуэль Это'О может оказаться за решёткой. Его внебрачная дочь Эрика До Росарио Ньевес требует осудить Это'О на один год тюремного заключения за неуплату алиментов.

По данным СМИ, долг бывшего спортсмена, ныне возглавляющего Федерацию футбола Камеруна, составляет примерно €90 тыс. Если дело дойдёт до суда, процесс будет проходить в Мадриде.

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«Он задолжал своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать решение суда. Финансовое положение Эрики очень плохое, в то время как Это'О живёт в роскоши», — заявил адвокат девушки Фернандо Осуна.

Эрика родилась в Испании. По словам матери девушки, Адилеусы До Росарио, она познакомилась с футболистом в 1998 году в ночном клубе. Это'О в то время был игроком «Леганеса». Между молодыми людьми завязались отношения, и через некоторое время подруга футболиста забеременела. Но Самуэль не горел желанием становиться отцом. По словам Адилеусы, он сказал, что ей лучше не рожать ребёнка, после чего перестал выходить на связь.

Несмотря на это, До Росарио через две недели после родов отправилась на одну из тренировок футболиста, чтобы сообщить ему о появлении на свет дочери. Тот якобы заявил, что будет заботиться о ребёнке, но после этого окончательно разорвал общение.

Как рассказывает Адилеуса, она надеялась, что со временем футболист изменит отношение к дочери. В три года Эрике потребовалась операция на почке, и мать попросила одного из их общих друзей с Это'О, чтобы он рассказал тому о сложившейся ситуации. Но футболист заявил другу, что ничего не хочет знать ни об Эрике, ни о её матери, «даже если они будут умирать».

До Росарио было непросто растить дочь в одиночку, к тому же Эрику долгое время преследовали проблемы со здоровьем. Так, с 14 до 18 лет ей необходимо было носить специальный корсет из-за тяжёлой формы сколиоза, а впоследствии она перенесла операцию из-за недуга. Но камерунский футболист, ставший к тому времени звездой мирового уровня, ничего этого не знал и даже не вспоминал о ребёнке. Девушка также до поры до времени не знала, кто её отец: Адилеуса раскрыла правду лишь в день её 18-летия.

Именно тогда они приняли решение обратиться в органы правосудия, тем более что финансовое состояние семьи оставляло желать лучшего.

Иск об алиментах До Росарио подала в 2018 году. Она требовала проведения ДНК-экспертизы, но футболист категорически отказывался от неё. Тогда суд признал Эрику дочерью Это'О на основании показаний матери и предписал Самуэлю выплачивать ей €1,4 тыс. в месяц. Однако бывший спортсмен не выплатил ей ни цента.

Поэтому следующим шагом семьи стал иск о тюремном заключении.

«Это всё для неё, кому он никогда ничего не давал. Он не дал девочке ни единого леденца с самого её рождения. Абсолютно ничего, даже после решения суда. Она выросла без отца, и ей очень жаль, что у неё даже не было возможности познакомиться с ним», — говорила Адилеуса в комментарии газете La Vanguardia.

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Отягчающим обстоятельством, по мнению адвоката Фернандо Осуны, в данном случае служит и то, что бывший футболист не впервые игнорирует свои отцовские обязанности.

Так, ещё в 2004 году достоянием общественности стала история ещё об одном внебрачном ребёнке Это'О — девочке, которая родилась у него двумя годами ранее от Анны Барранка. Спортсмен также отказался от ребёнка, и матери пришлось долго добиваться проведения ДНК-теста, который и подтвердил его отцовство в 2016 году. Впоследствии Барранка минимум дважды подавала на алименты — в 2019 и 2020 годах, — но Это'О также игнорировал решения суда.

С аналогичной претензией в адрес камерунца в 2018 году выступала в суде ещё одна женщина, Мария Анхелес Пинеда. Сначала суд постановил выплачивать ей по €3 тыс. в месяц, однако впоследствии сумма сократилась до €900, так как Самуэль пообещал оплачивать школу ребёнка. Впрочем, по данным СМИ, ни того ни другого он так и не исполнил.

Если иск До Росарио будет удовлетворён, камерунскому футбольному функционеру будет грозить реальный срок, так как он не впервые сталкивается с проблемами с законом. В прошлом году Это'О был приговорён к 22 месяцам тюрьмы условно, а также получил штраф в размере €1,8 млн по обвинению в уклонении от налогов.

Дело против Это'О испанская прокуратура возбудила ещё в 2012 году. Футболиста обвиняли в том, что, выступая за «Барселону», он не платил налоги с доходов от продажи коммерческих прав на своё изображение. Камерунец признал вину, но объяснил её тем, что слишком доверял своему юристу — Хосепу Марии Месалесу, который якобы и проворачивал за его спиной мошеннические схемы. Представителя также признали виновным и приговорили к году условно.