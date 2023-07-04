Дочь Это'О требует приговорить отца к тюрьме за задолженность по алиментам

Короткая ссылка
Эрика До Росарио Ньевес, дочь бывшего камерунского игрока Самюэля Это'О, обратилась в суд по причине того, что её отец не платит алименты.
Дочь Это'О требует приговорить отца к тюрьме за задолженность по алиментам
  • AP
  • © Steve Luciano

«Он задолжал своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики — очень хрупкое, в то время как Это'О живёт в роскоши», — заявила адвокат девушки в интервью Diario de Sevilla.

Дочка Это'О требует приговорить отца к году тюремного заключения. Он задолжал ей €90 тыс. Дело рассмотрит суд в Мадриде. 

В прошлом году, после четырёх лет разбирательств, футболист признал Эрику своей дочерью. Суд обязал игрока платить €1,4 тыс. ежемесячно.

Ранее экс-жена Матвея Сафонова сообщила, что вратарь пытается отобрать дочь и требует алименты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить