Дочь Это'О требует приговорить отца к тюрьме за задолженность по алиментам

Эрика До Росарио Ньевес, дочь бывшего камерунского игрока Самюэля Это'О, обратилась в суд по причине того, что её отец не платит алименты.

«Он задолжал своей дочери алименты более чем за пять лет и продолжает игнорировать правосудие. Финансовое положение Эрики — очень хрупкое, в то время как Это'О живёт в роскоши», — заявила адвокат девушки в интервью Diario de Sevilla.

Дочка Это'О требует приговорить отца к году тюремного заключения. Он задолжал ей €90 тыс. Дело рассмотрит суд в Мадриде.

В прошлом году, после четырёх лет разбирательств, футболист признал Эрику своей дочерью. Суд обязал игрока платить €1,4 тыс. ежемесячно.

Ранее экс-жена Матвея Сафонова сообщила, что вратарь пытается отобрать дочь и требует алименты.