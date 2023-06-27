Экс-жена Сафонова сообщила, что вратарь пытается отобрать дочь и требует алименты

Анастасия Сафонова, бывшая жена голкипера сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова, рассказала о судебных разбирательствах по опеке над дочерью.

«Мне казалось, я уже достаточно увидела от этого человека: ребёнка пытается забрать, машину отобрать, требует с меня алименты, теперь ещё ходатайствует о возбуждении на меня уголовного дела!» — написала Анастасия в соцсетях.

В конце 2021 года девушка сообщила о разводе с игроком из-за его измен. За полгода до этого, во время чемпионата Европы — 2020, у пары родилась дочь Майя.

Ранее сообщалось, что отец Сафонова обвинил бывшую жену вратаря в желании «пропиариться».