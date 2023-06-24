На смену Китаю: клубы из Саудовской Аравии скупают звёзд и привлекают внимание футбольного мира

Чемпионат Саудовской Аравии становится одним из самых обсуждаемых футбольных первенств мира. Зимой на Ближний Восток отправился один из лучших игроков последнего десятилетия — Криштиану Роналду, а летом местные клубы организовали массовую закупку европейских звёзд. Карим Бензема и Н’Голо Канте уже подписали соглашения с «Аль-Иттихадом», Рубен Невеш пополнил состав «Аль-Хиляля», а в ближайшее время их примеру могут последовать Бернарду Силва, Калиду Кулибали и Хаким Зиеш.

Ещё несколько лет назад чемпионат Саудовской Аравии особо не выделялся на мировой арене. Переход в него рассматривали преимущественно возрастные спортсмены или не самые популярные европейские и латиноамериканские футболисты, которые либо не рассчитывали добиться серьёзных достижений в Европе, либо просто делали выбор в пользу денег. Но к середине 2023-го местная Суперлига стала пристанищем ряда суперзвёзд, а соглашаться на переезд на Ближний Восток начали не только именитые ветераны, но и сравнительно молодые исполнители, ещё способные проявлять себя в крупнейших первенствах Старого Света.

За последние 30 лет в мире появилось сразу несколько чемпионатов, пытавшихся если не конкурировать с условными АПЛ и Ла Лигой, то привлекать к себе внимание за счёт приглашения возрастных игроков, по тем или иным причинам не желавших продолжать выступать на высочайшем уровне. В середине 1990 — начале 2000 годов таким местом стала североамериканская MLS, где «доживали свой век» такие легенды, как Лотар Маттеус, Юрий Джоркаефф, Вальтер Дзенга, а также на несколько лет заезжал Дэвид Бекхэм. И с тех пор местная лига прочно укрепилась в качестве одного из мест, где элитные атлеты могут провести заключительный этап своей карьеры, попутно заработав на безбедную старость.

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С годами у неё стали появляться достойные конкуренты. В какой-то момент одним из них даже могла стать Россия, где успели провести несколько лет Роберто Карлос и Самуэль Это’О. Но если другие коллективы РПЛ отказались следовать примеру «Анжи» времён правления Сулеймана Керимова и продолжили делать ставку преимущественно на молодых исполнителей, то клубы из Катара и Китая пошли по пути MLS.

Первыми эстафету приняли арабы, за последние десять лет сумевшие завлечь к себе испанцев Рауля и Хави, голландца Уэсли Снейдера, колумбийца Хамеса Родригеса, хорвата Марио Манджукича и бразильца Алекса, в своё время защищавшего цвета московского «Спартака». При этом катарцы преимущественно отдавали предпочтение свободным агентам и крайне редко выкладывали за трансферы солидные суммы денег. До настоящего момента самым дорогим приобретением остаётся японец Сёя Накадзима, в 24-летнем возрасте перешедший из «Портимоненсе» в «Аль-Духаиль» за €35 млн.

В отличие от Катара, в Китае не стеснялись сорить деньгами, не только тратя солидные средства на выкуп контрактов, но и предлагая новичкам баснословные зарплаты. «Первой ласточкой» стал Николя Анелька, отправившийся в Поднебесную из «Челси», а уже спустя полгода на этот же шаг решились форвард дортмундской «Боруссии» Лукас Барриос и хавбек «Барселоны» Сейду Кейта. Впоследствии там оказались и хорошо известные российским болельщикам Вагнер Лав и Звездан Мисимович, на тот момент выступавшие за ЦСКА и «Динамо» соответственно, а потом и другие известные спортсмены.

Пожалуй, самым громким стал трансфер Карлоса Тевеса в «Шаньхай Шеньхуа» из «Бока Хуниорс» в 2016 году. Если верить Transfermarkt, покупка звёздного аргентинца обошлась всего в €10,5 млн, но куда больший интерес вызывала зарплата нападающего. По информации СМИ, тот подписал контракт на €40 млн в год, что сделало его самым высокооплачиваемым футболистом планеты на тот момент. Даже Криштиану Роналду и Лионель Месси получали меньше.

Воодушевившись примером Тевеса, в Азию рванули и другие яркие игроки, в то время находившиеся на хорошем счету в Европе. С разницей в полгода тот же «Шанхай Шеньхуа» потратил в общей сложности €115 млн на бразильцев Оскара и Халка, «Цзянсу Сунин» взял у «Шахтёра» Алекса Тейшейру, «Гуаньчжоу Эвергранд» — форварда «Порту» Джексона Мартинеса. Вплоть до конца 2019 года в Китае успели засветиться Аксель Витсель, Марек Гамшик, Паулиньо, Марко Арнаутович и Стефан Эль-Шаарави, но внезапно массовый наплыв легионеров завершился. В стране разочаровались в данном плане развития и в 2021 году провели ряд реформ. Были введены лимиты зарплат как на отдельных футболистов (€3 млн), так и на команду в целом (€600 млн). В результате, иностранцы лишились возможности зарабатывать баснословные гонорары и в скором времени покинули местное первенство.

Казалось, пример Китая ясно дал понять, что привлечение доживающих свой век игроков хоть и ведёт к мгновенному росту интереса к турниру, но не провоцирует его развитие. Несмотря на присутствие огромного числа звёзд, Суперлига так и не стала одной из самых популярных в мире, а местные спортсмены не переняли у них опыт и не вышли на новый уровень. Тем удивительнее, что спустя пару лет по пути азиатских коллег решили пойти и представители чемпионата Саудовской Аравии, которые начали в спешном порядке скупать топовых исполнителей.

Всё началось в декабре прошлого года, когда Роналду выбрал «Аль-Наср» в качестве места продолжения карьеры. Тогда многим казалось, что приглашение Криштиану — не что иное, как попытка привлечь внимание к стране, активно продвигающей свою заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Но на этом в Саудовской Аравии не остановились. Несколько месяцев спустя поползи слухи о намерении «Аль-Хилаля» заполучить и извечного оппонента португальца — Месси. По сведениям COPE, cемикратному обладателю «Золотого мяча» предлагали трёхлетний контракт на общую сумму €1,5 млрд. И хотя сделка сорвалась, а сам аргентинец выбрал «Интер Майами» в качестве продолжения, стало ясно — шейхи настроены серьёзно.

После этого в СМИ стали регулярно появляться сведения о футболистах, решивших провести ближайшие годы на Ближнем Востоке. В «Аль-Иттихад» подписались Карим Бензема и Н’Голо Канте, а в ближайшее время присоединится к хавбеку могут и его бывшие партнёры по «Челси». Как сообщается, Хаким Зиеш захотел стать главным ассистентом Роналду в «Аль-Насре», Эдуар Менди готовится к трансферу в вернувшийся в высший дивизион «Аль-Ахли», а входивший в сферу интересов «Интера» Калиду Кулибали сделал выбор в пользу «Аль-Хиляля». Но если все вышеназванные игроки подходят под категорию элитных ветеранов, находящихся на заключительном этапе своих карьер, то о Рубене Невеше такого сказать нельзя.

Последние шесть лет португалец выступал за «Вулверхэмптон» и не только стал одним из лидеров коллектива, но и застолбил себе место в основе национальной команды. На минувшем ЧМ 26-летний опорник выходил на поле во всех пяти матчах, причём четыре из них начинал в стартовом составе. И хотя ещё некоторое время назад Невеш входил в список кандидатов на переход в «Барселону», сделал выбор в пользу «Аль-Иттихада». Накануне «Аль-Хиляль» официально объявил о трансфере хавбека.

Отъезд Невеша вызвал бурную реакцию в Великобритании. Недоумение сложившейся ситуацией выразил экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч, не сумевший объяснить намерение пребывающего в расцвете сил хавбека отказаться от возможности выступать на высоком уровне. Если решения добившихся всего в спорте Роналду и Бензема он назвал логичными, то поступок Рубена объяснить не сумел.

Но может случиться так, что Невеш станет далеко не самым обсуждаемым примером того, как футболист выбирает деньги вместо «воспоминаний и наследия», которые во главу угла поставил Крауч. Отмечается, что в сферу интересов саудовцев входят Роберт Левандовски, Сон Хын Мин, Марко Верратти и Томас Парти с Марцело Брозовичем, а Бернарду Силва якобы уже близок к переезду на Ближний Восток. По утверждениям Marca, сделка по трансферу португальского хавбека «Манчестер Сити» близка к завершению.

И это действительно не поддаётся логическому объяснению. В настоящий момент 28-летний Силва находится на пике и входит в число сильнейших полузащитников планеты, а всего несколько недель назад помог «горожанам» впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов и попутно оформить требл. С учётом общего увеличения продолжительности карьеры атлетов, Бернарду способен оставаться в элите ещё пять-семь лет, в течение которых у него наверняка будет шанс не только несколько раз одержать победу в главном еврокубке, но и пошуметь со сборной Португалии на первенствах Европы и мира. И будет крайне странно, если тот предпочтёт этому переезд в пусть и одну из самых обсуждаемых, но не топовых лиг.

Новость о возможном отъезде Силвы глубоко шокировала ещё одну бывшую звезду «Ливерпуля» Джейми Каррагера, в настоящее время работающего экспертом на местном телевидении. По его словам, он не переживал, когда в Саудовскую Аравию уезжали ветераны, немного занервничал после слухов о Невеше, но трансфер Бернарду считает из ряда вон выходящим событием, «способным изменить правила игры».

Действительно, покупка такого звёздного спортсмена может сходу вывести местный чемпионат на новый уровень и заставить других задуматься об аналогичном решении. А это, в свою очередь, может спровоцировать массовый отток высококлассных игроков из Европы, что крайне негативно скажется как на престиже местных чемпионатов, так и еврокубков. Нет, фанаты вряд ли массово побегут смотреть матчи первенства Саудовской Аравии, но определённую аудиторию перехватить наверняка удастся.

Вопрос лишь в том, насколько долгоиграющим будет этот проект? Проживёт ли он больше китайского и не повлияет ли на него решение Саудовской Аравии отказаться от борьбы за право проведения мундиаля 2030 года. Ведь логично предположить, что привлечение внимания к стране во многом было связано с намерение продвинуть её заявку.