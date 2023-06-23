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Сестра Роналду рассказала, что мать планировала аборт, будучи беременной игроком

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Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, сообщила, что футболист мог не родиться.

«Долореш хотела сделать аборт, но что-то остановило её в этот момент — и ребёнок родился. 39 лет назад она приняла это решение против всего и против всех», — написала Авейру в социальных сетях.

В прошедшем сезоне 38-летний португалец забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Роналду заявил, что игра в лиге Саудовской Аравии не влияет на его позиции в сборной Португалии.

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