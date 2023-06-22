Каррагер выступил против перехода звёзд футбола в клубы Саудовской Аравии

Бывший защитник сборной Англии «Ливерпуля» Джейми Каррагер остался недоволен информацией о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии.

«Силва находится на пике карьеры и является одним из лучших футболистов Европы последних пяти лет! Я не переживал, когда Саудовская Аравия забирала футболистов старше 30 лет. Немного переживал из-за трансферов футболистов не топ-уровня, но если трансфер Бернарду произойдёт, то это изменит правила игры», — написал Каррагер на своей странице в Twitter.

Защитник выступил против перехода звёзд футбола в клубы Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия захватила гольф, главные боксёрские бои, а теперь они хотят захватить футбол! Это отмывание репутации через спорт необходимо остановить!» — подытожил он.

В прошедшем сезоне Силва стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов. 28-летний португалец в 55 матчах во всех турнирах забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Силва может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.