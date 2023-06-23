Невеш перешёл из «Вулверхэмптона» в «Аль‑Хиляль» за рекордную для английского клуба сумму

Португальский полузащитник Рубен Невеш продолжит карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии.

26-летний хавбек подписал контракт до лета 2026 года, сообщает пресс-служба саудовского клуба.

«Аль-Хиляль» заплатил английскому «Вулверхэмптону» €55 млн за трансфер игрока. Это рекордная продажа в истории клуба АПЛ.

Невеш в сезоне-2022/23 в 41 матче за «Вулверхэмптон» во всех турнирах забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Роберт Левандовски заявил, что не планирует переходить в клуб из Саудовской Аравии.