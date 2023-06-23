Marca: Саудовская Аравия отказалась от проведения ЧМ-2030

Саудовская Аравия приняла решение не претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как сообщает Marca, Саудовская Аравия намеревалась провести турнир совместно с Грецией и Египтом. Позже страна отказалась от решения из-за конкуренции.

5 октября 2022 года стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

В марте к заявке присоединилось Марокко. Предполагалось, что страна заменит Украину.

Хозяева турнира будут объявлены в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.