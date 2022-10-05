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Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

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Украина вместе с Испанией и Португалией намерена провести совместный чемпионат мира по футболу 2030 года.
Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
  • РИА Новости

«Украина подала заявку. Это предложение пользуется безоговорочной поддержкой УЕФА», — сообщает пресс-служба Испанской федерации футбола.

Уточняется, что условия участия Украины в заявке будут оговорены позже.

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Украина в 2012 году совместно с Польшей организовала проведение чемпионата Европы по футболу.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года.

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