Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
- РИА Новости
«Украина подала заявку. Это предложение пользуется безоговорочной поддержкой УЕФА», — сообщает пресс-служба Испанской федерации футбола.
Уточняется, что условия участия Украины в заявке будут оговорены позже.
В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.
Напомним, Украина в 2012 году совместно с Польшей организовала проведение чемпионата Европы по футболу.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков сравнил заявку Украины на ЧМ-2030 с Олимпиадой 1936 года.