Бывший чемпион мира по боксу Шуменов избил мужчину с ребёнком в Астане
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В Telegram-канале Egovpress было опубликовано видео, как спортсмен подходит к мужчине с ребёнком и что-то говорит, а затем начинается драка. Инцидент произошёл 18 июня.
В ситуацию пришлось вмешаться охранникам заведения. Мужчина, державший ребёнка, получил телесные повреждения. При этом малыш не пострадал.
Ведётся служебное расследование в отношении участкового инспектора, который занимался этим делом и не нашёл состава преступления.
Ранее Евгений Тищенко сообщил, что его следующий бой запланирован на середину октября.