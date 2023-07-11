Тищенко сообщил, что его следующий бой запланирован на середину октября

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, когда намерен провести ближайший поединок.

«Мой следующий бой планируется на середину октября. Мы потихоньку начинаем готовиться. Соперника я знаю, но пока не было официально анонса. Давайте чуть подождем», — цитирует Тищенко «Матч ТВ».

В активе Тищенко 12 побед и одно поражение на профессиональном уровне в первом тяжелом весе. 31-летний российский боксёр в последнем поединке в мае в Екатеринбурге взял верх над бельгийцем Ивой Нгабу.

Ранее Тищенко высказался о возможном допуске российских спортсменов на Азиатские игры.





