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Тищенко сообщил, что его следующий бой запланирован на середину октября

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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал, когда намерен провести ближайший поединок.

«Мой следующий бой планируется на середину октября. Мы потихоньку начинаем готовиться. Соперника я знаю, но пока не было официально анонса. Давайте чуть подождем», — цитирует Тищенко «Матч ТВ».

В активе Тищенко 12 побед и одно поражение на профессиональном уровне в первом тяжелом весе. 31-летний российский боксёр в последнем поединке в мае в Екатеринбурге взял верх над бельгийцем Ивой Нгабу.

Ранее Тищенко высказался о возможном допуске российских спортсменов на Азиатские игры.



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