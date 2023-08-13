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Союз конькобежцев России начал расследование драки Епифановой с тренером

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев сообщил, что держит под контролем разбирательство по инциденту с участием Юлии Епифановой и её бывшего тренера Александра Кардакова.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Я не приветствую любые инциденты, особенно те, что связаны с физическим насилием», — цитирует Гуляева ТАСС.

По его словам, сейчас СКР ждёт официальных комментариев от полиции и свидетелей.

«Не хотелось бы делать выводы, опираясь на прозвучавшие заявления», — добавил Гуляев.

По информации СМИ, Кардаков избил Епифанову 11 августа в Челябинске. Инцидент произошёл на стадионе «Уральская молния». Утверждается, что тренер требовал от 22-летней спортсменки вернуть долг в размере 150 тыс. рублей. Незадолго до этого Епифанова перешла к другому тренеру.

Ранее чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Никита Шабалкин дал понять, что после избиения чувствует себя в данный момент намного лучше.

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