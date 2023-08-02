Шабалкин признался, что после избиения только сейчас начал приходить в себя

Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Никита Шабалкин дал понять, что после избиения чувствует себя в данный момент намного лучше.

«Только сейчас начал приходить в себя и могу прокомментировать инцидент. В настоящий момент о произошедшем много пишут, мои знакомые, партнёры, близкие и люди, неравнодушные к спорту, переживают за меня. Спасибо вам всем», — цитирует Шабалкина ТАСС.

Баскетболист сообщил, что 1 августа приехал на один из своих строительных объектов с целью уточнения и закрытия выполненных подрядчиком объёмов работ. У Шабалкина было подтверждение, что заявленные к приёмке работы не соответствуют действительности, а в качестве подтверждения имелась запись камер наблюдения.

«Я сообщил своему подрядчику Спартаку Бабаяну, что его обман зафиксирован на видео. Но Спартак, вместо того чтобы выслушать, набросился на меня — я не ожидал нападения», — добавил Шабалкин.

По его словам, избиение остановили проходящие мимо люди.

«После я зашёл в кафе смыть кровь, где на меня опять набросился Бабаян с группой рабочих. Мне сложно сказать, сколько их было. Меня сбили с ног, я потерял сознание от наносимых ударов, кто вызвал скорую и все последующие события — не помню», — сказал Шабалкин.

Бывший нападающий сборной России по баскетболу был избит в подмосковных Химках. Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

36-летний Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года. В его коллекции также бронза европейского первенства и серебро Универсиады. Баскетболист выступал за столичный ЦСКА, подмосковные «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо» и казанский УНИКС.

Ранее член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов допустил, что процесс по делу чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина может затянуться, если на него тоже написали заявление в полицию.