Адвокат — о встречном заявлении на Шабалкина: возможно, он сам в чём-то виноват

Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов допустил, что процесс по делу чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина может затянуться, если на него тоже написали заявление в полицию.

«Если на самого Шабалкина тоже написали заявление, процесс затянется. В таком случае не исключено, что виновное лицо защищалось. Возможно, спортсмен сам в чём-то виноват.

Следствие разберётся во всех деталях и мотивах. Существует вероятность, что доводы, приведённые во встречном заявлении, признают смягчающими обстоятельствами. В любом случае сейчас главное — выздоровление бывшего баскетболиста, и чтобы причинённый ему вред компенсировали в полном размере», — заявил Захидов RT.

1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках. Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что на Шабалкина написали заявление в полицию.

Ранее Захидов заявил, что наказание по делу Шабалина зависит от статьи, которую предъявят нападавшему.