Адвокат — об избиении Шабалкина: наказание зависит от статьи, которую предъявят нападавшему

Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов высказался об избиении чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина.

«По факту нападения будут исследоваться физические повреждения, которые получил Шабалкин, для чего назначат медицинскую либо комплексную медицинскую экспертизу. Потом обязательно установят квалификацию. Речь идёт либо о покушении на убийство, которое не было доведено до конца (ст. 105 УК РФ), либо о причинении тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ), либо о хулиганских действиях неизвестных лиц, либо о разборках по запутанным историям бывшего баскетболиста. Возможна и месть из хулиганских побуждений.

Когда установят лицо, совершившее преступление, ему выберут меру пресечения: подписку о невыезде, домашний арест или же заключение под стражу», — заявил Захидов RT.

Также юрист заявил, что наказание зависит от статьи, которую предъявят нападавшему.

«Скорее всего, речь пойдёт о ст. 111 ч. 3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальная санкция по ней — 12 лет лишения свободы. Но всё зависит от мотивов преступления: признают ли вину нападавшего, последует ли с его стороны деятельное раскаяние, компенсирует ли он нанесённый ущерб».

1 августа в СМИ появилась информация, что бывший нападающий сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках. Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что на Шабалкина написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Шабалкин подрался с хозяином автомойки, с которым был знаком.