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Корешков полагает, что решение конфликтов путём грубой силы бессмысленно

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Российский боец MMA Андрей Корешков высказался об ответственности, лежащей на представителях единоборств при возникновении конфликтных ситуаций с их участием.
Корешков полагает, что решение конфликтов путём грубой силы бессмысленно
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Mulholland

«Я всегда стараюсь решать все возникающие конфликтные ситуации с помощью слов и мирным путём. Грубой силой невозможно добиться чего-то хорошего, и подтверждением тому служит масса примеров. Всем хорошо знакома история Расула Мирзаева. Достижения спортсменов и их регалии будут всегда служить лишь отягчающими обстоятельствами. Нужно избегать любого рукоприкладства», — сказал он RT.

Ранее Корешков заявил, что инцидент со стрельбой Иванова скажется на репутации боксёров.

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