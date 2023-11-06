Корешков полагает, что решение конфликтов путём грубой силы бессмысленно
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«Я всегда стараюсь решать все возникающие конфликтные ситуации с помощью слов и мирным путём. Грубой силой невозможно добиться чего-то хорошего, и подтверждением тому служит масса примеров. Всем хорошо знакома история Расула Мирзаева. Достижения спортсменов и их регалии будут всегда служить лишь отягчающими обстоятельствами. Нужно избегать любого рукоприкладства», — сказал он RT.
Ранее Корешков заявил, что инцидент со стрельбой Иванова скажется на репутации боксёров.