Корешков считает, что инцидент со стрельбой Иванова скажется на репутации боксёров

Российский боец MMA Андрей Корешков прокомментировал инцидент со стрельбой с участием чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова.

«Насколько мне известно, Никита употреблял алкоголь в том ресторане, после чего устроил дебош в заведении и ввязался в драку с охранниками. Вроде бы его даже удалось повалить на землю, после чего всё и обернулось стрельбой по живым людям. В любом случае каждый боец, особенно имеющий определённую известность, должен вести себя подобающим образом и подавать только правильный пример. То, что устроил Иванов, крайне негативно скажется на репутации всех спортсменов, связанных с единоборствами, и уж тем более на боксёрах», — заявил Корешков RT.

Ранее Егор Мехонцев заявил, что инцидент со стрельбой Иванова ударил по репутации бокса.