Чемпион Европы по боксу Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы
- РИА Новости
Драка в московском «Паулайнере» началась после просьбы угостить сигареткой. Иванов начал стрелять, сообщает Telegram-канал 112.
Уточняется, что пострадали четыре человека.
Напомним, что Иванов в 2020 году был задержан полицейскими за драку в поезде.
Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года. Также в его коллекции серебряная медаль ЧЕ-2011.
Ранее сообщалось, что боец UFC Деррик Льюис был задержан полицией за опасное вождение.