Чемпион Европы по боксу Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы

Чемпион Европы по боксу Никита Иванов применил оружие во время стычки у ресторана в центре Москвы.

Драка в московском «Паулайнере» началась после просьбы угостить сигареткой. Иванов начал стрелять, сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что пострадали четыре человека.

Напомним, что Иванов в 2020 году был задержан полицейскими за драку в поезде.

Иванов является победителем чемпионата Европы 2013 года. Также в его коллекции серебряная медаль ЧЕ-2011.

Ранее сообщалось, что боец UFC Деррик Льюис был задержан полицией за опасное вождение.