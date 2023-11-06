Дрозд: боксёр всегда несёт определённую ответственность в конфликтных ситуациях

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд высказался об ответственности, лежащей на боксёрах при возникновении конфликтных ситуаций с их участием.

«В моей жизни был неприятный опыт конфликтных ситуаций. Боксёр, как и любой человек, всегда несёт определённую ответственность во время возникновения таких эпизодов. Необходимо здраво оценивать каждый свой шаг. Но порой происходит так, что времени очень мало, особенно когда появляется угроза для твоих близких. Если в сторону тебя или твоих родных направляют оружие, нельзя терпеть, приходится предпринимать что-то в этот конкретный момент», — заявил он RT.

Ранее Дрозд заявил, что инцидент со стрельбой Иванова не отразится на мнении о боксёрах.