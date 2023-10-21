Сотрудничество с Белоруссией, лыжный спорт и воспитание патриотизма: о чём говорили в последний день форума в Перми

Представители министерств спорта России и Белоруссии в рамках международного форума «Россия — спортивная держава» в Перми провели третье в 2023 году совместное заседание по актуальным вопросам отрасли. В частности, было предложено добавить Минск в качестве одного из городов, где пройдут Игры дружбы. Елена Вяльбе пожаловалась на состояние лыжной инфраструктуры в стране и неравное распределение ресурсов между разными видами спорта. Также участники мероприятия обсудили вопросы патриотического воспитания юных спортсменов.

Заключительный день международного форума «Россия — спортивная держава» в Перми начался с совместной коллегии министерств спорта России и Белоруссии. Это уже третья встреча представителей двух ведомств такого формата в нынешнем году.

Олег Матыцин во вступительном слове подчеркнул, насколько важно в современных условиях такое плодотворное сотрудничество. По его словам, только вместе удастся успешно преодолеть сложный период. Сергей Ковальчук, в свою очередь, напомнил, что в 2023 году в обеих странах прошло почти 600 спортивных мероприятий. Кроме того, руководители обсудили вопрос о включении столицы Белоруссии в качестве одного из городов — организаторов Игр дружбы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнёров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесём на утверждения президентам наших стран», — сообщил Матыцин.

Ещё одним важным совместным турниром станет Спартакиада по лёгкой атлетике, которая пройдёт в следующем году. Соответствующее решение было принято в дни форума на уровне руководства Союзного государства.

«48 спортивных дисциплин, огромное количество спортсменов, это прорывной и важный для нас проект. Мы несколько лет боролись за то, чтобы в рамках Союзного государства провести данное мероприятие», — поделился Ковальчук.

Расширение сотрудничества предполагается и в других направлениях. Так, Матыцин предложил включить белорусские команды в отечественные профессиональные лиги практически по всем командным видам спорта. В Континентальной хоккейной лиге сейчас уже выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ — «Минск», в женской волейбольной Суперлиге играет «Минчанка», а в мужской — солигорский «Шахтёр».

«Определённый опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное — определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», — подчеркнул российский министр.

Обеспокоенность Вяльбе

Жаркие дискуссии развернулись во время заседания попечительского совета общероссийского общественного движения «Лыжные трассы России». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе возмутилась, что в стране уделяют повышенное внимание футболу и хоккею, а остальные виды спорта выживают как могут.

Ещё накануне она рассказывала, что лыжная инфраструктура находится в плачевном состоянии — в регионах практически нет освещённых лыжных трасс, материально-техническое обеспечение детских школ также находится на крайне низком уровне. Даже секция в Магадане, в которой сама Вяльбе когда-то делала первые шаги в спорте, не получает достаточного финансирования.

«Ничего нового, даже лыжи стоят ещё те, на которых я каталась когда-то. В таких условиях дети не могут тренироваться, это глобальная проблема для всей нашей страны», — подчеркнула бывшая спортсменка.

Она заявила, что «нельзя развивать в стране только футбол и хоккей», а нужно равномерно распределять ресурсы между разными видами спорта.

«Мы реально всё время на последнем месте. Я вчера даже обиделась на то, что в ролике о Спартакиаде лыжных гонок нет. Ночью переделали, конечно, извинились, но мы всё время по какому-то остаточному принципу, и это меня начинает как-то бесить», — призналась трёхкратная олимпийская чемпионка.

Ещё одной важной проблемой, которую назвала в ходе дискуссии Вяльбе, является низкое качество строительства лыжных трасс. Она заявила, что в 2014 году ей казалось, будто нет хуже строителей, чем в олимпийском Сочи, однако в преддверии Универсиады в Красноярске столкнулась с ещё более неквалифицированными исполнителями.

«Мне прораб сказал: «Ты кто такая, вообще? Что ты понимаешь в этом? Иди отсюда». И федерация не подписалась тогда ни под одним документом. Сейчас объект в том объёме, который планировался, не эксплуатируется. Есть небольшая часть, где дети катаются и соревнуются, но всю лыжероллерную трассу мы не можем эксплуатировать», — заявила глава ФЛГР.

«Святая обязанность федераций»

Под занавес деловой программы состоялось заседание круглого стола, посвящённого роли физкультурно-спортивных обществ и федераций в патриотическом воспитании граждан. Как отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, воспитание патриотов и достойных граждан страны — святая обязанность всех спортивных объединений.

«Нам в Федерации бокса России важно подготовить настоящих чемпионов не только на ринге, но и в жизни. Боксёры — защитники Отечества, которые всегда готовы встать на защиту Родины и своих близких», — подчеркнула спикер, которая была одним из инициаторов проведения дискуссии.

С актуальностью этого вопроса согласилась и президент Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина. При этом основным фактором, влияющим на мировоззрение подрастающего поколения, она назвала личный пример родителей, педагогов и тренеров.

«Поделюсь личным опытом: я не помню какого-то давления на себя со стороны учителей или родителей, что нужно быть патриотом. Но всю жизнь — с маленького возраста и по сей день — я продолжаю гордиться своей страной, своей родиной, своим флагом. Помню, в детстве думала: какое счастье, что я живу в России», — рассказала трёхкратная олимпийская чемпионка.

Говоря же о роли общественных организаций, Брусникина предложила разработать единый стандарт проведения спортивных мероприятий в стране. «Сейчас у нас кто во что горазд — у кого-то на соревнованиях есть флаг, гимн, у кого-то — нет. Думаю, это должно быть регламентировано и на всех соревнованиях, в том числе коммерческих, всегда должны присутствовать государственные символы», — подчеркнула бывшая спортсменка.

Елена Вяльбе, в свою очередь, отметила, что ещё ни в одном регионе страны не сталкивалась с ситуацией, что на соревнованиях отсутствовал триколор. Она согласилась с Брусникиной, что флаг и гимн — важные элементы в воспитании любви к Родине, и напомнила, что в советские годы к этому добавлялись ещё атрибуты детских и молодёжных объединений — значок октябрёнка, пионерский галстук.

При этом она призвала избегать перегибов в стремлении растить достойных граждан своей страны. В частности, по её мнению, излишним выглядит введение еженедельного исполнения гимна с поднятием флага в школах — возможно, для начала достаточно было бы делать это в начале каждой учебной четверти.

«Сейчас у нас бывает перегиб в некоторых вещах. Вот очень многие артисты, певцы уехали, кто-то нас оскорбляет, кто-то молча уехал. В прошлом году мы проводили чемпионат страны в Тюменской области, и руководителю стадиона выписали штраф в 70 тыс. руб. Оказалось, он пригласил кавер-группу, которая где-то за стадионом, не перед спортсменами, а просто на территории исполняла какие-то песни. Какой-то человек сразу же обратился с заявлением, так как они пели песни кого-то из уехавших артистов. Считаю, не нужно в крайности какие-то впадать. Никто ведь не говорил, какие песни можно, какие нельзя. Два куплета они спели, но мы так можем и до глупостей каких-то дойти», — выразила своё мнение трёхкратная олимпийская чемпионка.