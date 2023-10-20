Матыцин заявил, что олимпийская чемпионка Резцова была человеком чести

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что скончавшаяся трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была великой спортсменкой.

«Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Резцовой.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992-го и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.