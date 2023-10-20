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Матыцин заявил, что олимпийская чемпионка Резцова была человеком чести

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что скончавшаяся трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова была великой спортсменкой.
Матыцин заявил, что олимпийская чемпионка Резцова была человеком чести
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Анфиса Анатольевна была человеком чести, обладала высоким профессионализмом и сильным чувством патриотизма. Она была примером для многих наших спортсменов, вдохновляя своими результатами на новые свершения», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Резцовой.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992-го и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.

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