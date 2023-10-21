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Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил о готовности включать белорусские команды в число участников соревнований в России.
Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Недавно в Москве прошла стратегическая сессия, посвящённая развитию наших взаимодействий в гуманитарной сфере. Там были выработаны предложения по направлению нашей работы.

Первый аспект — это взаимодействие в вопросе технологического сотрудничества. Ещё один аспект — включить белорусские команды в профессиональные лиги почти по всем командным видам спорта. Определённый опыт уже накоплен», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

С 19 по 21 октября в Перми начался международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Ранее Матыцин заявил, что Игры дружбы могут частично пройти в Минске.

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