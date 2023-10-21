Татьяна Кириенко: воспитание патриотов — святая обязанность всех спортивных федераций
- РИА Новости
«Воспитание патриотов и достойных граждан страны — святая обязанность всех спортивных федераций. Нам в Федерации бокса России важно подготовить настоящих чемпионов не только на ринге, но и в жизни. Боксёры — защитники Отечества, которые всегда готовы встать на защиту Родины и своих близких.
Международную ассоциацию бокса возглавляет наш соотечественник Умар Кремлёв, и это единственная федерация, которая допустила россиян и белорусов с флагом и гимном на соревнования. Боксёры нигде себя не чувствуют ущемлёнными, но мы этим не кичимся и понимаем, что это всё временные трудности», — сказала Кириенко во время круглого стола «Роль физкультурно-спортивных обществ, общероссийских и региональных спортивных федераций в патриотическом воспитании граждан».
С 19 по 21 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».
Ранее Федерация бокса России пригласила хоккеистов на совместные тренировки.