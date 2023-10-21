Узнать больше

Татьяна Кириенко: воспитание патриотов — святая обязанность всех спортивных федераций

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что воспитание патриотов является обязанностью всех спортивных федераций.
Татьяна Кириенко: воспитание патриотов — святая обязанность всех спортивных федераций
  • РИА Новости

«Воспитание патриотов и достойных граждан страны — святая обязанность всех спортивных федераций. Нам в Федерации бокса России важно подготовить настоящих чемпионов не только на ринге, но и в жизни. Боксёры — защитники Отечества, которые всегда готовы встать на защиту Родины и своих близких.

Международную ассоциацию бокса возглавляет наш соотечественник Умар Кремлёв, и это единственная федерация, которая допустила россиян и белорусов с флагом и гимном на соревнования. Боксёры нигде себя не чувствуют ущемлёнными, но мы этим не кичимся и понимаем, что это всё временные трудности», — сказала Кириенко во время круглого стола «Роль физкультурно-спортивных обществ, общероссийских и региональных спортивных федераций в патриотическом воспитании граждан».

С 19 по 21 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Ранее Федерация бокса России пригласила хоккеистов на совместные тренировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить