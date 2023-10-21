Узнать больше

Вяльбе призвала не впадать в крайности при популяризации патриотизма

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение касательно популяризации патриотизма.

«Сейчас у нас бывает перегиб в некоторых вещах. Вот очень многие артисты, певцы уехали, кто-то нас оскорбляет, кто-то молча уехал. В прошлом году мы проводили чемпионат страны в Тюменской области, и руководителю стадиона выписали штраф в 70 тыс. рублей. Оказалось, он пригласил кавер-группу, которая где-то за стадионом, не перед спортсменами, а просто на территории исполняла какие-то песни.

Какой-то человек сразу же обратился с заявлением, так как они пели песни кого-то из уехавших артистов. Считаю, не нужно в крайности какие-то впадать. Никто ведь не говорил, какие песни можно, какие нельзя. Два куплета они спели, но мы так можем и до глупостей каких-то дойти», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью Резцовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить