Вяльбе призвала не впадать в крайности при популяризации патриотизма

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение касательно популяризации патриотизма.

«Сейчас у нас бывает перегиб в некоторых вещах. Вот очень многие артисты, певцы уехали, кто-то нас оскорбляет, кто-то молча уехал. В прошлом году мы проводили чемпионат страны в Тюменской области, и руководителю стадиона выписали штраф в 70 тыс. рублей. Оказалось, он пригласил кавер-группу, которая где-то за стадионом, не перед спортсменами, а просто на территории исполняла какие-то песни.

Какой-то человек сразу же обратился с заявлением, так как они пели песни кого-то из уехавших артистов. Считаю, не нужно в крайности какие-то впадать. Никто ведь не говорил, какие песни можно, какие нельзя. Два куплета они спели, но мы так можем и до глупостей каких-то дойти», — сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью Резцовой.