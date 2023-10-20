Заголовок: Вяльбе выразила соболезнования в связи со смертью Резцовой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что ей сейчас сложно что-то говорить о смерти трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Кроме того, что очень жаль, и, конечно, скорблю, ничего не скажу», — заявил Вяльбе RT.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992 и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков назвал смерть Резцовой большой потерей для российского биатлона.