Брусникина считает, что на всех турнирах должны присутствовать государственные символы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина высказалась о важности вопроса патриотизма.

«Сейчас то время, когда вопрос патриотизма как никогда важен и актуален. Основной фактор в воспитании детей — это личный пример. Родителей, тренера, педагога. Поделюсь личным опытом: я не помню какого-то давления на себя со стороны учителей или родителей, что нужно быть патриотом. Но всю жизнь — с маленького возраста и по сей день — я продолжаю гордиться своей страной, своей Родиной, своим флагом. Помню, в детстве думала: какое счастье, что я живу в России.

Если говорить о роли общественных организаций, то нужно, наверное, подумать над разработкой неких рекомендаций по проведению мероприятий. Сейчас у нас кто во что горазд — у кого-то на соревнованиях есть флаг, гимн, у кого-то — нет. Думаю, это должно быть регламентировано и на всех соревнованиях, в том числе коммерческих, всегда должны присутствовать государственные символы», — сказала Брусникина во время круглого стола «Роль физкультурно-спортивных обществ, общероссийских и региональных спортивных федераций в патриотическом воспитании граждан».

С 19 по 21 октября в Перми проходит международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».

Ранее Татьяна Кириенко заявила, что воспитание патриотов является обязанностью всех спортивных федераций.