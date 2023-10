Квады Семененко, падения Петросян и чистый прокат Худайбердиевой и Базина: чем завершился этап Гран-при России в Уфе

Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России в Уфе в соревнованиях мужчин. Фигурист чисто исполнил в произвольной программе все четыре заявленных квада и допустил лишь небольшую помарку на тройном акселе. Это позволило ему превзойти лидировавшего после первого дня Романа Савосина. Подопечный Алексея Четверухина в итоге занял второе место, опередив и Андрея Мозалёва и Макара Игнатова. У девушек не нашлось равных Аделии Петросян, которая даже с двумя падениями почти на 24 балла обошла ближайшую конкурентку — Анну Фролову. В танцах на льду без особого напряжения выиграли действующие чемпионы страны Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Семененко вернул первое место

Несмотря на не самое удачное выступление мужчин в короткой программе, перед произвольной даже занимавший пятое место Макар Игнатов сохранял шансы на пьедестал почёта благодаря невероятной сложности контента.

Фигурист заявил в Уфе четыре квада и два тройных акселя. Увы, исполнить их все не получилось: первые три элемента ультра-си он сделал чисто, а дальше начались ошибки. И если степ-аут на одном из элементов не сильно влиял на картину, то падение на тулупе подпортило впечатление. Кроме того, в концовке было видно, как тяжело давалась Макару его «Кармен». Вращения он делал из последних сил.

Легче и воздушнее выглядела программа Глеба Лутфуллина. Воспитанник Алексея Мишина в отличие от Игнатова, казалось, вовсе не напрягался во время четверных. Однако исполнить всё запланированное идеально чисто ему также не удалось: подвёл тройной аксель, с которого фигурист упал. И не получилось докрутить последний сальхов.

Несмотря на столь же сложный прыжковый контент, Глеб в итоге пропустил вперёд ученика Евгения Рукавицына, проиграв ему по сумме двух программ менее трёх десятых балла. Макар стал четвёртым, а Лутфуллин — пятым.

При этом оба фигуриста совсем немного отстали от бронзового призёра соревнований в Уфе — Андрея Мозалёва. У него произвольная программа не пошла с самого начала. Вместо четверного спортсмен прыгнул только двойной сальхов, а затем последовали два падения.

Выступление также далось спортсмену нелегко, он с трудом делал вращения в концовке. И в целом впечатление от проката получилось сильно смазанным. Фигурист набрал на 10 баллов меньше, чем Игнатов. Однако удержать третью строчку ему помог приличный отрыв после короткой композиции.

Несмотря на медаль, Мозалёв остался недоволен результатом, поскольку уже второй год подряд он никак не может начать кататься чисто.

«Есть ощущение, что нужны перемены в жизни. Я осознаю: прошлый сезон не получился, и это меня раздражает. Поэтому работаю над новыми подходами в тренировках, читаю книги. По психологии в том числе, фантастику — Стивена Кинга», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Предпоследним на лёд выходил Евгений Семененко. Накануне действующий чемпион России не смог идеально продемонстрировать короткую программу, поэтому немного отставал от Романа Савосина, преодолевшего отметку в 100 баллов. Но контент произвольной в прыжковом плане был сильнее, чем у соперника, поэтому воспитанник Мишина вполне мог рассчитывать на золото в случае чистого проката. И он у фигуриста почти получился. Спортсмен допустил лишь одну помарку: степ-аут на тройном акселе. При этом он приземлил все четыре квада и получил от судей 191,63 балла.

Правда, и Евгению не удалось распределить силы на весь номер. Он явно потерял скорость во вращениях в концовке. В то же время, по мнению Семененко, ещё больше усложнять композицию не имеет смысла.

«Рад, что выполнил первый прыжок — четверной риттбергер, с таким процентом успешных попыток на тренировках, 80%, грех было не вставлять его. Мне уже хотелось преодолеть этот барьер, удалось на показательных в Санкт-Петербурге, на мемориале Панина-Коломенкина, и теперь в произвольной программе здесь. Четыре квада — это максимум? Не знаю, для соревнований это самый оптимальный вариант», — приводит слова Семененко ТАСС.

Тренер фигуриста Алексей Мишин, в свою очередь, отметил, что фигуристу ещё предстоит работать над деталями. Тогда композиции заиграют новыми красками.

«Как стартовый турнир — что он для нас показал? Во-первых, задумки наших программ были оценены высоко. Во-вторых, исполнение программ удовлетворительное. Но для представления программ так, как они были задуманы, надо дорабатывать детали», — сказал специалист «Спорт-Экспрессу».

У выходившего на лёд последним Савосину превзойти результат Семененко не получилось. Ему, как и многим в этот день, не удалось избежать падения на сальхове. Кроме того, изначально спортсмен заявил на два элемента ультра-си меньше, чем главный конкурент.

Тем не менее, Роман вновь показал потрясающее катание, заставив зал аплодировать, начиная с середины программы. Фигурист очень зажигательно и артистично выступал под песни в исполнении Адриано Челентано. И в отличие от своих соперников уделил большое внимание не только прыжковым, но и другим элементам: дорожкам шагов и вращениям. Отметил это и серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда.

«Настоящий артист. Дорожки очень красивые, филигранно сделанные. По-моему, это единственный участник, которому удалось четвёртый уровень получить. Видно, что он в хорошей форме, доехал, не устал. Молодец! Это уже мастерство, когда делаешь какие-то ошибки в программе, но общее впечатление остаётся хорошим. Честно говоря, для меня он сегодня открылся с совершенно другой стороны. Я думаю, он как раз то, чего нам не хватает последнее время. Такого лёгкого катания, позитива», — сказал Коляда в эфире Первого канала.

Сам фигурист остался доволен серебром. По его словам, выходить на лёд последним оказалось очень волнительно. А далее спортсмен планирует стартовать в Самаре или Казани.

«Для себя понял, что с этого сезона буду выступать. Давление сегодня я чувствовал, однозначно, но, когда поехал, всё ушло — почувствовал поддержку трибун, я от этого кайфую. Вряд ли я похож на Адриано Челентано по характеру, но в 16 лет катал под него. Сейчас такой опыт есть, и это помогает. Эту программу мы ещё перед началом прошлого сезона поставили, а короткую — перед нынешним», — отметил Савосин.

Петросян вне конкуренции

У женщин статус главного фаворита этапа в Уфе подтвердила Аделия Петросян. Она с большим отрывом в 23,86 балла выиграла соревнования. Однако другого вряд ли стоило ожидать, поскольку только воспитанница Этери Тутберидзе заявила элементы ультра-си.

К сожалению, произвольная программа у фигуристки откровенно не получилась. Она дважды упала с четверных прыжков, из-за чего сильно расстроилась.

«Буду менять тренировочный процесс, потому что, видимо, он не дал таких результатов, которые я хотела получить. Для меня музыка во второй композиции — что-то доброе, светлое, чистое. Это состояние открытости. Её предложили Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем. Я была в восторге, потому что очень давно хотела что-то нежное. Я даже практически расплакалась, когда мне её включили», — призналась Петросян.

Второе место заняла Анна Фролова. Ученица Рукавицына всю программу откатала очень чисто, но неожиданно ошиблась на последнем элементе.

«Немного расслабилась. Первый раз такое, что срываю заклон в конце. Зато опыт какой! Захожу на поклон, меня пошатывает и всё — понимаю, что ошибка неизбежна. Чувствую себя уверенно с этим контентом. Хотелось бы усложняться, обсудим это с тренером», — объяснила фигуристка.

Чтобы бороться за более высокие места, добавлять более «дорогие» прыжки, конечно же, необходимо. Поскольку пока из-за уровня сложности рассчитывать на высокие места на чемпионате России будет сложно.

Хорошее впечатление оставила и бронзовый призёр соревнований Елизавета Куликова. Она проводила первый старт на взрослом уровне. Тем не менее, справилась с волнением и очень чисто, уверенно откатала свою композицию. Правда, также без элементов ультра-си, хотя ранее квады воспитанница Светланы Соколовской прыгала.

«‎Очень рада, что попала в тройку. Косяки были, я хочу их исправить, работать над ошибками, показать в Красноярске лучше прокат. Четверные прыжки? Учу, работаю с лутцем, хочу его выехать. Уже прыгала его и теперь хочу восстановить эти ощущения радости. Когда я его потеряла? Не хочу говорить на эту тему»,‎ — заявила Куликова.

Без сенсаций завершились соревнования и в танцах на льду. Победу праздновали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, почти на шесть баллов опередившие тандем Ирины Хаврониной с Дэвидом Нарижным. Чемпионы России откатали номер под I Will Always Love You в исполнении Уитни Хьюстон очень чисто, добавив по сравнению с контрольными стартами в скорости. И сами также остались довольны результатом, но пообещали не останавливаться на достигнутом.

«Это не максимум, это наш первый шаг. Впереди следующие шаги. Пока не всё гладко по технике», — заявил Базин.

Елизавета, в свою очередь, призналась, что ей было сложно кататься так поздно по времени, поэтому танец получился не таким эмоциональным.

«Вчера я была довольна собой больше. Непривычно выступать вечером. Выходила с тишиной в голове, без мандража», — добавила спортсменка.

Хавронина и Нарижный также оставили приятное впечатление. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Никита Кацалапов, комментируя их номер, отметил интересные дорожки шагов, а также физическую форму спортсменов, которые ещё ускорились к концу выступления.

На этот раз в отличие от ритм-танца, где не удалась поддержка, по окончании проката партнёрша не плакала. Как призналась Ирина, настроиться на новое выступление ей помогла Александра Бойкова.

«Она отправила нам голосовое: «Что ты там плачешь? Всё отлично! Ты что, из-за поддержки расстроилась?» Вчера я поплакала, но потом пришла, покушала, поспала. И во время произвольного я вообще не помнила, что было вчера, не было никаких расстройств. Новый танец, новый день», — призналась фигуристка.

Обратили на себя внимание и бронзовые призёры этапа: Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Спортсмены, ещё в прошлом сезоне выступавшие в юниорах, катались под саундтрек к фильму «Белоснежка и Охотник». Получилась очень интересная композиция с неожиданными заходами на поддержки. А в концовке не обошлось без неприятного эпизода: во время вращения у партнёра оторвалось крепление на костюме, и верёвка болталась в ногах. К счастью, ребятам удалось избежать падения.

«Сонька задела ногой штрипку для того, чтобы поставить ногу, она её выдернула и оторвала. Я немножко в шоке до сих пор (улыбается). Хочу похвалить нас с Сонькой, несмотря ни на что мы заставили друг друга забыть это всё, доехать дальше чисто и уверенно, как умели. Это дало немножко стресса, но может быть и хорошо, усталость резко пропала, ничего не чувствовал в этот момент», —приводит слова Горелкина «Чемпионат».