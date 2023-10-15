Петросян: такая победа меня не устраивает, так что отмечать не буду

Фигуристка Аделия Петросян отреагировала на свою победу на первом этапе Гран-при России сезона-2023/24 в Уфе.

«Меня не устраивает мой прокат, буду работать над элементами и в плане эмоций тоже. Буду ли отмечать? Нет, такая победа не устраивает, так что нет, не буду», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

По итогам короткой и произвольной программ россиянка получила от судей 234,74 балла. Петросян является ученицей Этери Тутберидзе.

Второй стала Анна Фролова с результатом 210,88. Третья — Елизавета Куликова (199,21).

Ранее сообщалось, что фигуристка Ксения Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах.