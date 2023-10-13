Плюс Уфа и Омск, минус пары и танцы: чем интересен новый сезон Гран-при России по фигурному катанию

В ближайшие выходные стартует взрослая серия Гран-при России по фигурному катанию. По сравнению с прошлым сезоном она почти не претерпела изменений: главные действующие лица всё также разведены по этапам, а потому не все из них смогут пересечься друг с другом до финала. Отличает же соревнования разве что география — первые два этапа пройдут в Уфе и Омске, куда раньше фигуристы не наведывались, но в первой, как и в Самаре, болельщики не увидят спортивных пар, а во втором и Казани — танцевальных дуэтов.

Первый старт взрослого сезона — это история не столько про спортивные результаты, сколько про «упаковку» — умение преподнести мероприятие в максимально выигрышном свете, завлечь зрителя не только спортивными баталиями, но и чем-то новым и необычным. Словом, сделать так, чтобы все, кто однажды пришёл на этот спектакль, захотели увидеть его снова.

Всего этапов будет шесть, и первые два необычны уже тем, что ни Уфа, ни Омск никогда всерьёз большое фигурное катание у себя не принимали. Отчасти это вызов: фигуристам предстоит соревноваться в полномасштабных хоккейных дворцах и заполнить трибуны зрителями — задача не из простых.

Насколько серьёзно отнеслись к проведению нынешней серии Гран-при её идеологи и организаторы — федерация фигурного катания и Первый канал, можно судить по уже состоявшемуся в Уфе открытию. Приурочено оно было не ко взрослому старту, а к юниорскому (состязания более юных фигуристов предваряют все взрослые турниры), и превратилось в полноценные показательные выступления многих ведущих фигуристов страны от главного ньюсмейкера сообщества Алины Загитовой до экс-чемпионов мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

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Разумеется, спрос на зрелище оказался максимально высоким — в глубинке не каждый день доводится живьём увидеть фигуристов, совсем недавно входивших в элитный пул на крупнейших международных соревнованиях.

Столь помпезное начало соревновательного сезона невольно наводило на мысль, что этапам Гран-при России, первый из которых стартует в субботу, заведомо уготована роль не столько спортивная, сколько выставочная.

Шаг объяснимый и вполне оправданный. Во все времена показательная часть выступлений фигуристов была наиболее востребованной даже в рамках чемпионатов мира. Что уж говорить о ситуации, когда сильнейшие атлеты страны второй сезон подряд обречены на то, чтобы вариться в собственном соку? Тем более что сам формат российской серии «Гран-при» (как и международный) не подразумевает пересечения на этапах наиболее принципиальных соперников.

Разведены, например, Камила Валиева и Аделия Петросян, которую уже сейчас называют наиболее вероятной претенденткой на то, чтобы навязать реальную борьбу недосягаемому лидеру. У мужчин точно так же до конца серии не пересекутся чемпион Европы Марк Кондратюк и чемпион России Евгений Семененко, а в спортивных парах до финала отложена дуэль экс-чемпионов мира Анастасии Мишиной — Александра Галлямова и триумфаторов прошлого сезона Александры Бойковой — Дмитрия Козловского.

Шоу — это прежде всего постановки, и с этой точки зрения уфимским зрителям совершенно точно будет на что посмотреть: короткая программа Петросян — это, безусловно, одна из наиболее ярких трактовок темы Майкла Джексона в фигурном катании, причём, не только среди российских исполнителей. Семененко традиционно хорош и театрален в любых характерных постановках, а его нынешний «Клоун» — это программа (тоже короткая), которую актёрски можно развивать до бесконечности, причём каждый раз постановка способна казаться разной.

Очевидные фавориты танцевального турнира, прошлогодние чемпионы страны Елизавета Худайбердиева — Егор Базин тоже попали со своими постановками «в цвет»: из всех номеров, поставленных в этом сезоне своим спортсменам Александром Жулиным, на сентябрьских открытых прокатах наиболее органично выглядели именно их. Все традиционные «фишечки» наставника легли на пару, как влитые.

К тому же за этим дуэтом тянется весьма драматичный шлейф прошлогодних воспоминаний, когда партнёрша падала на каждом старте, да и в целом переживала не самые лучшие времена. Понятно, что сами спортсмены не любят вспоминать о подобном, но для зрителей это дополнительный сюжет, история, заставляющая и болеть за своих любимцев сильнее и сопереживать им более глубоко.

Минус шоу-формата заключается разве что в том, что он не для всех, а для избранных. Стоит ли, к примеру, удивляться тому, что в число участников Гран-при России попали Алёна Косторная и Георгий Куница, которые ещё ни разу не выступали ни в одном мало-мальски серьёзном старте? С точки зрения спортивных принципов, вероятно, да. С точки зрения привлечения интереса к турниру — совершенно нет. Алёне в любой своей ипостаси (будь то спортивное одиночное катание, шоу, или выступление в паре) всегда удавалось привлечь к своей персоне максимум внимания, и с точки зрения телевизионных рейтингов не использовать это было бы как минимум недальновидно.

А вот те же белорусские спортсмены, которые питали определённые надежды на то, что получат возможность соревноваться с более сильными соперниками в рамках российских турниров, были совершенно ни к чему. Они не слишком раскручены, соответственно, не интересны зрителю, не говоря уже о том, что чрезмерное количество участников всегда размывает и утяжеляет программу.

Сама программа серии в сравнении с прошлым годом более компактна: в Уфе и Самаре не предусмотрены состязания спортивных пар, а в Омске и Казани — танцевальных.

Не удивлюсь, кстати, если уже сейчас есть конкретный список тех, кого хотят видеть в финале серии Гран-при. Если это так, то налицо ещё одна интрига — как и кого на этапах станут оценивать судьи. Ведь равных (со спортивной точки зрения) претендентов на заветную шестёрку хватает и в одиночном катании, и в парах.

Так что делайте ваши ставки, господа!